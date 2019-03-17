Самуэльссон недоволен Фуркадом. Протест Швеции отклонен

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон после эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде отметил, что недоволен действиями Мартена Фуркада. Француз за несколько метров до финиша наехал шведу на лыжу, из-за чего тот потерял позицию.

Шведская команда подала протест на действия Фуркада, но он был отклонен. Франция в этой гонке финишировала шестой, Швеция - седьмой.

- Фуркад пытался победать по тому коридору, где не было места, - приводит сайт шведской федерации слова Самуэльссона. - Я потерял равновесие и упустил позицию. Это не очень хорошая ситуация.