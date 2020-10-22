РУСАДА оправдало Слепова

РУСАДА оправдало биатлониста Алексея Слепова по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

«Российское антидопинговое агентство завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — идет речь в заявлении РУСАДА.