Елисеев не попал в список кандидатов в сборную России
Биатлонист Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России на подготовку в сезоне-2022/23.
«Матвей сообщил, что закончил сезон. В дальнейшем он собирается тренироваться, с кем — обсудим после», — приводит ТАСС слова президента Федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова.
29-летний спортсмен в декабре приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем. Планировалось, что Елисеев выступит на проходящем на этой неделе в Тюмени чемпионате России, однако не приехал на соревнования.
Источник: https://tass.ru/sport/14261521
Новости