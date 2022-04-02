Елисеев не попал в список кандидатов в сборную России

Биатлонист Матвей Елисеев не попал в расширенный список кандидатов в сборную России на подготовку в сезоне-2022/23.

«Матвей сообщил, что закончил сезон. В дальнейшем он собирается тренироваться, с кем — обсудим после», — приводит ТАСС слова президента Федерации биатлона Москвы Ивана Мелихова.

29-летний спортсмен в декабре приостановил карьеру из-за проблем со здоровьем. Планировалось, что Елисеев выступит на проходящем на этой неделе в Тюмени чемпионате России, однако не приехал на соревнования.