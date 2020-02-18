Поздняков о дисквалификации Устюгова и Слепцовой: «За мошенничество рано или поздно придется отвечать»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что он думает о дисквалификациях российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

— Может ли на позиции России в арбитраже негативно повлиять история с допингом у знаменитых биатлонистов Устюгова и Слепцовой? Сколько еще дисквалификаций ожидать по итогам истории с московской лабораторией?

— Обвинения в нарушении антидопинговых правил в любом случае ничего, кроме негативных эмоций, не вызывают. Будет апелляция в CAS от спортсменов, оценивать ее перспективы не возьмусь. К сожалению, быть уверенными в том, что такого рода дел, относящихся к периоду нашей недавней истории, больше не возникнет, нельзя.

Но главное даже не в этом. Международный олимпийский комитет уже несколько лет назад заявил свою жесткую позицию, основа которой — неизбежность наказания. Перепроверки допинг-проб, увеличение срока давности таких перепроверок — все это компоненты нулевой терпимости к использованию запрещенных препаратов и своего рода назидание новым поколениям. За мошенничество рано или поздно придется отвечать. Мы такую позицию всецело разделяем и поддерживаем. Чтобы в будущем не возвращаться к тем проблемам, которые есть сегодня.

Судя по официальным заявлениям ВАДА, различные документы на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории были разосланы в отдельные международные спортивные федерации, в Союз биатлонистов в том числе. Если вина тех или иных лиц будет доказана, последуют санкции и придется нести ответственность за содеянное. Но к перспективам выступлений, по сути, сформированного уже в новых условиях и реалиях антидопинговой культуры поколения российских спортсменов это не может и не должно иметь отношения. Это к вопросу о недопустимости коллективной ответственности, — цитирует Позднякова РБК.

Ранее стало известно, что Устюгов и Слепцова оспорят свою дисквалификацию в CAS. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.