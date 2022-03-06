Немка Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Швейцарии

Немецкая биатлонистка Ханна Кебингер стала победительницей масс-старта на этапе Кубка IBU, который проходит в Ленцерхайде.

Второе место заняла норвежка Йенни Энодд. Тройку лучших замкнула Лу Жанмонно из Франции.

Напомним, российские биатлонистки не принимают участия в соревнованиях.

Биатлон

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок IBU

Женщины

Масс-старт

12 км

1. Ханна Кебингер (Германия) — 34.02,9 (1 промах)

2. Йенни Энодд (Норвегия) — отставание +27,5 (2)

3. Лу Жанмонно (Франция) — +37,1 (0)

4. Камиль Бене (Франция) — +1.10,5 (3)

5. Юни Арнеклейв (Норвегия) — +1.12,9 (3)

6. Эмма Нильссон (Швеция) — +1.14,7 (3)

7. Юлиана Фрюхвирт (Германия) — +1.14,8 (2)

8. Софи Шово (Франция) — +1.23,2 (4)

9. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +1.30,9 (6)

10. Келси Дикинсон (США) — +1.34,3 (3)