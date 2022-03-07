Никита Крюков может стать тренером мужской сборной России по биатлону

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков может войти в тренерский штаб мужской сборной России по биатлону во главе с Юрием Каминским. При этом он не исключил завершения работы в сборной Китая.

— Пока вопрос. У меня нет никакой информации. Что думают китайцы, тоже не знаю, — сказал Крюков о продолжении работы в Китае.

— Есть ли у вас какие-то варианты в России?

— Говорили с Юрием Каминским. Если никуда и ничего, может быть, пойду к нему. Может, просто годик поваляюсь — отдохну. После Китая надо восстановить силы. Хотя биатлон тоже интересен. Там много общего с лыжами.

Последние два сезона Крюков возглавлял спринтерскую группу сборной Китая, которая готовилась к Играм в Пекине. Его контракт со сборной истек в феврале 2022 года.

Полностью интервью Крюкова «СЭ» читайте здесь