Миронова поднялась на восьмое место в общем зачете Кубка мира
Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмое место в общем зачете Кубка мира. В ее активе 147 очков.
Первая — итальянка Доротея Вирер (207), вторая — норвежка Ингрид Таннреволь (199), третья — шведка Ханна Эберг (182).
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — 23-я (82), Лариса Куклина — 26-я (76), Кристина Резцова — 38-я (45), Тамара Воронина — 39-я (44).
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 207 (+19)
2 (2). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 199 (+38)
3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 182 (+27)
4 (6). Жюстин Бреза (Франция) — 173 (+54)
5 (7). Тирил Экхофф (Норвегия) — 167 (+60)
6 (5). Жюли Симон (Франция) — 157 (+34)...
8 (10). Светлана Миронова (Россия) — 147 (+43)...
23 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 82 (+23)...
26 (23). Лариса Куклина (Россия) — 76 (+13)...
38 (36). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)
39 (37). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)
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