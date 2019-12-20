Российская биатлонистка Светлана Миронова поднялась на восьмое место в общем зачете Кубка мира. В ее активе 147 очков.

Первая — итальянка Доротея Вирер (207), вторая — норвежка Ингрид Таннреволь (199), третья — шведка Ханна Эберг (182).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт — 23-я (82), Лариса Куклина — 26-я (76), Кристина Резцова — 38-я (45), Тамара Воронина — 39-я (44).

Общий зачет (ж)

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 207 (+19)

2 (2). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 199 (+38)

3 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 182 (+27)

4 (6). Жюстин Бреза (Франция) — 173 (+54)

5 (7). Тирил Экхофф (Норвегия) — 167 (+60)

6 (5). Жюли Симон (Франция) — 157 (+34)...

8 (10). Светлана Миронова (Россия) — 147 (+43)...

23 (28). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 82 (+23)...

26 (23). Лариса Куклина (Россия) — 76 (+13)...

38 (36). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)

39 (37). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)

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