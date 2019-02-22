Малышко и Елисеев выступят в спринте на чемпионате Европы

На старт спринтерской гонки в рамках чемпионата Европы по биатлону в Минске выйдут 6 российских спортсменов. Как сообщает официальный сайт IBU, Россию представят Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Малышко отправится на дистанцию под 10-м номером, Цветков - под 54-м, Бабиков - под 59-м, Сучилов - под 62-м, Елисеев - под 96-м, Поршнев - под 113-м.

Чемпионат Европы продлится до 24 февраля.

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