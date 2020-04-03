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«Худший президент в истории СБР». Тихонов снова выступил против Драчева

17:35
Александр Тихонов. Фото Александр Вильф.
Александр Тихонов. Фото Александр Вильф.
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов снова выступил с критикой главы СБР Владимира Драчева и призвал того покинуть пост.

— Я не сомневаюсь, что деятельность Драчева нуждается в полной финансовой проверке и там найти могут многое. Я поражаюсь наглости этого человека и умении врать всем в глаза, — написал Тихонов в своем блоге. — Назовите, хоть один положительный шаг с его стороны. В свое время ты лично из моих рук получал премиальные, заработанные мной, а сейчас врешь, что я критикую всех подряд. Ты не способен ни на что. Худший президент в истории СБР.

Драчев надоел всем. В российском биатлоне — революция

Дополнительная информация:

http://www.alexander-tikhonov.ru/blogs/records/?id=698

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