Губерниев заявил, что СБР задерживает выплаты призовых биатлонистам

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) не выплатил призовые спортсменам за первые четыре месяца 2025 года.

«Тем временем биатлонистам нашим на добрых четыре месяца задерживают выплату призовых!!! Скоро 5-й месяц пойдет... За декабрь СБР заплатил в феврале и марте, в новом году еще никто ничего не получал... Ключевая ставка высокая, проценты по депозитам прекрасные, можно долго не платить... А спортсмены по традиции молчат... Терпят... Но, СБР, нехорошо, очень нехорошо... Где деньги, Зин (в смысле Виктор)???» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Биатлонный сезон-2024/25 в России завершился 6 апреля этапом Кубка Содружества в Мурманске. Российские биатлонисты с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой IBU.