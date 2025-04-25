Майгуров и Кущенко дали показания в деле об Бессеберге

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и бывший исполнительный директор организации Сергей Кущенко дали показания в деле бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщает NRK.

По сведениям источника, российские функционеры приняли участие в процессе через переписки по электронной почте из-за невозможности очного присутствия в суде. NRK сообщал, что в Апелляционном суде Боргартинга дают показания 23 человека. Рассмотрение дела продлится 21 рабочий день.

Ранее Бессеберг был приговорен к 3 годам 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения. В частности, он был признан виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию.

Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России. Ранее сообщалось, что он занимался сокрытием положительных проб российских биатлонистов и продвижением Тюмени как места проведения чемпионата мира.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год.