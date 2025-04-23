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Родченков приглашен в качестве свидетеля на слушание по апелляции Бессеберга

Сергей Ярошенко
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Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков приглашен в качестве свидетеля на слушание по апелляции бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, сообщает NRK.

По информации источника, в Апелляционном суде Боргартинга дают показания 23 человека. Рассмотрение дела продлится 21 рабочий день.

Ранее Бессеберг был приговорен к 3 годам 1 месяцу тюрьмы по делу о коррупции по восьми пунктам обвинения. В частности, он был признан виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию.

Также суд постановил, что норвежец действовал в интересах России. Ранее сообщалось, что он занимался сокрытием положительных проб российских биатлонистов и продвижением Тюмени как места проведения чемпионата мира.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год.

Андерс Бессеберг.Бывший глава IBU получил три года тюрьмы. Его обвиняли в связях с Россией

Биатлон
Андерс Бессеберг
Григорий Родченков
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