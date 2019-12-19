Эдуард Латыпов: «Первый круг прохожу с запасом, что происходит дальше — не могу объяснить»
18:07
Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.
— Динамики нет, так же тяжело бегутся второй и третий круги, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Может быть это связано с высотой, надо разобраться, потому что перед началом гонки всегда чувствую себя хорошо. Да и первый круг я прохожу с запасом. Что происходит дальше — не могу объяснить.
— Сегодня тоже с запасом? Потому что установка была пробовать идти ва-банк.
— На первой отсечке надо было разогнаться, потом получить информацию об отставании, а дальше добавлять или держать темп.
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