Двукратный олимпийский чемпион Васильев рассказал, кому отдаст предпочтение на выборах президента СБР
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кому отдаст предпочтение на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
«В любой области руководящие посты должны занимать профессионалы, — приводит слова Васильева Betonmobile.ru. — Это не значит, что президенту СБР обязательно иметь опыт собственных спортивных выступлений. Он должен быть профессиональным управленцем: разбираться в экономике, уметь взаимодействовать с исполнительной властью, политическими структурами. Для этого просто чемпионом быть недостаточно. Это, кстати, распространенная ошибка, которую делают в России при выборе спортивных руководителей. Мол, у него куча медалей — давайте его и сделаем главным».
По его мнению, ближайшие помощники главы СБР обязательно должны быть выходцами из спорта.
«Без профессионального окружения ни один руководитель ничего не сделает. Вспомните Михаила Прохорова: с его приходом в биатлоне появилась финансовая стабильность. Но он не опирался на мнение профессионалов, и ничего хорошего у него все равно не вышло», — сказал он.
Также Васильев ответил на вопрос о том, планирует ли сам выдвигаться на какую-либо должность.
«Пока делать какие-то заявления преждевременно. Не нужно делать фальт-старт», — ответил он.
Напомним, что на пост президента СБР претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов.