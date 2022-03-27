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Двукратный олимпийский чемпион Васильев рассказал, кому отдаст предпочтение на выборах президента СБР

Двукратный олимпийский чемпион Васильев высказался о предстоящих выборах президента СБР
Карен Саркисян
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кому отдаст предпочтение на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
«В любой области руководящие посты должны занимать профессионалы, — приводит слова Васильева Betonmobile.ru. — Это не значит, что президенту СБР обязательно иметь опыт собственных спортивных выступлений. Он должен быть профессиональным управленцем: разбираться в экономике, уметь взаимодействовать с исполнительной властью, политическими структурами. Для этого просто чемпионом быть недостаточно. Это, кстати, распространенная ошибка, которую делают в России при выборе спортивных руководителей. Мол, у него куча медалей — давайте его и сделаем главным».

По его мнению, ближайшие помощники главы СБР обязательно должны быть выходцами из спорта.

«Без профессионального окружения ни один руководитель ничего не сделает. Вспомните Михаила Прохорова: с его приходом в биатлоне появилась финансовая стабильность. Но он не опирался на мнение профессионалов, и ничего хорошего у него все равно не вышло», — сказал он.

Также Васильев ответил на вопрос о том, планирует ли сам выдвигаться на какую-либо должность.

«Пока делать какие-то заявления преждевременно. Не нужно делать фальт-старт», — ответил он.

Напомним, что на пост президента СБР претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Источник: https://betonmobile.ru/dvukratnyiy-olimpiyskiy-chempion-po-biatlonu-rasskazal-komu-otdast-predpochtenie-na-vyiborah-prezidenta-sbr
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