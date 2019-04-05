"Даже как-то жалко его стало". Драчев - о Тихонове

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов противопоставляет себя всему биатлонному сообществу. Ранее тот назвал "нищенским" бюджет организации.

- Мне даже как-то жалко его стало, - приводит ТАСС слова Драчева. - А ведь с его энергией и силой можно было сделать много позитивного, но он просто противопоставляет себя всему биатлонному сообществу. Жалко человека: он отошел от биатлонной семьи и видит себя в стороне от нее.

Напомним, Тихонов был президентом СБР с 1996 по 2008 год.

Все о биатлоне - здесь