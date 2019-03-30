Тихонов назвал нищенским бюджет СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что бюджет Союза биатлонистов России (СБР) является нищенским. Он также добавил, что спонсоры не заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в российский биатлон.

- Два миллиона долларов в год для такого вида спорта как биатлон - это нищенские деньги и тем самым они показывают качество своей работы, - сообщается на официальном сайте Тихонова. - Почему работа со спонсорами идет на таком посредственном уровне?

Если убрать деньги "Газпрома", министерства спорта и IBU, то в бюджете окажутся жалкие копейки. Значит спонсоры не доверяют этой команде, их не удалось заинтересовать вкладывать деньги в российский биатлон.

Напомним, доходы СБР в 2019 году составили 128,5 миллиона рублей, а расходы - 116,24 миллиона.

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