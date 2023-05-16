Биатлонист Томшин может перейти в команду Свердловской области

Член сборной России по биатлону Василий Томшин может перейти из Санкт-Петербурга в Свердловскую область, сообщает Metaratings.ru.

Спортсмен родился в городе Серове и начинал карьеру именно в Свердловской области, а в последствии перешел в Санкт-Петербург в связи с поступлением в Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта. Сейчас Томшин намерен вернуться в родной регион, однако стороны пока не согласовали условия перехода.

26-летний Томшин является многократный чемпионом мира среди юниоров, а также призером Кубка мира и Кубка IBU. Ранее спортсмен заявил, что в России отсутствует единая система подготовки юных биатлонистов.