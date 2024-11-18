Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:46

Бабиков заявил, что в России убивают биатлон: «Многие решения — полный бред»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Бабиков.
Фото Андрей Аносов/СБР

Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков поделился мнением о развитии биатлона в России.

«Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений, — цитирует Бабикова ТАСС. — Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения — полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной».

Карим Халили. «Камень-ножницы-бумага» прямо на финише первой биатлонной гонки сезона: так Халили обошел Серохвостова

В качестве примеров Бабиков назвал отсутствие развития баз и подход к формированию сборной.

«Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других — якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную», — сказал он.

33-летний Бабиков является чемпионом мира-2017 года в эстафере. На его счету также четыре золотые медали чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Биатлон
Антон Бабиков
Читайте также
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Сборная России не примет участия в жеребьевке отбора ЧМ-2026
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сборная России не допущена до жеребьевки отбора чемпионата мира-2026
Фигуристка Двоеглазова мечтает выступить на международных турнирах
Лучшая российская фигуристка Петросян: «Надежда на Олимпиаду? Кажется, придется корячиться подольше»
«Надо двигаться к смягчению позиций». Россия готова к переговорам с МОК о возвращении
Нино — о возвращении российских клубов в Европу: «От этого выиграли бы абсолютно все»
Монсон: «Российские спортсмены вернутся на международную арену, если это поможет Трампу вести дела с Россией»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев заявил о нехватке патронов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости