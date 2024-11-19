Латыпов рассказал, как относится к нейтральному статусу

Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов заявил, что российские биатлонисты будут опираться на решение национальной федерации в случае их допуска на международную арену в нейтральном статусе.

«Сейчас особо никаких предпосылок нет, поэтому настраиваемся на то, чтобы бегать в России. Мысли об Олимпиаде? Естественно, мы держим это на заметке и готовимся, стараемся держать ту форму, которая была прежде. Если что-то поменяется, будем стараться быть готовыми.

Сейчас трудно говорить, какие варианты есть, но мы в любом случае будем рады вернуться. Надеюсь, что в полном составе. Если в нейтральном статусе? Это уже будет решать федерация, думаю, спортсмены будут поддерживать ее решение», — приводит слова Латыпова ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований IBU с 2022 года. Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские квоты. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны допускается максимум два спортсмена.