Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев заявил о нехватке патронов

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о ситуации с наличием патронов.

«Попросту нет качественного нового патрона. Кто-то использует остатки, старается экономить максимально. Что скрывать, раньше мы закупали их на Западе, но в связи с санкциями их теперь запрещено поставлять. У нас есть заводы — как Климовский, например. Он худо-бедно выпускал какие-то патроны. Пускай они были не того уровня, но можно было хоть как-то решить проблемы. А сейчас они и вовсе делают мизерное количество, которое не удовлетворяет потребности всего биатлона», — цитирует Васильева Vseprosport.