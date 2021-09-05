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Куклина опубликовала фото со сбора в Кабардино-Балкарии

15:04
Лариса Куклина. Фото СБР
Лариса Куклина. Фото СБР
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Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram показала фотографию со сбора в Кабардино-Балкарии.

«Спасибо, Эльбрус, Терскол, за все! Уверена, что эти горы помогают шагнуть вперед к новым вершинам и победам!» — написала Куклина.

Спортсменка заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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