Куклина опубликовала фото со сбора в Кабардино-Балкарии
15:04
Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram показала фотографию со сбора в Кабардино-Балкарии.
«Спасибо, Эльбрус, Терскол, за все! Уверена, что эти горы помогают шагнуть вперед к новым вершинам и победам!» — написала Куклина.
Спортсменка заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 195 очков.
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