Куклина опубликовала фото со сбора в Кабардино-Балкарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram показала фотографию со сбора в Кабардино-Балкарии.

«Спасибо, Эльбрус, Терскол, за все! Уверена, что эти горы помогают шагнуть вперед к новым вершинам и победам!» — написала Куклина.