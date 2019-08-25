Андрей Падин: «СБР не то что не дорабатывает, он не хочет сильно работать»

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поддержал спортсменов национальной команды, которые недовольны условиями контрактов с Союзом биатлонистов России.

«На мой взгляд, спортсмены на сто процентов правы, — приводит слова Падина ТАСС. — Из интервью Александра Логинова понятно, что они просят четкой организации не только учебно-тренировочного сбора, но и даже простого тренировочного занятия. Насколько я знаю, тренировочные занятия также проходят не в очень хорошем ключе.

Александру Логинову есть с чем сравнивать: он поработал со многими тренерами и знает, каким должен быть тренировочный процесс, он вправе требовать этого.

СБР не то что не дорабатывает, он не хочет сильно работать в этом направлении. Такой плохой организации, как в прошлом году, в нашем биатлоне никогда не было».

Напомним, что Александр Логинов пока отказывается подписывать контракт с СБР, недовольство условиями соглашения также высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ.