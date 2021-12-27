Анастасия Егорова победила в спринте на «Ижевской винтовке»

Российская биатлонистка Анастасия Егорова заняла первое место в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке». Девушка ни разу не промахнулась.

Второй пришла Лариса Куклина, отставание от Егоровой — 13 секунд. Спортсменка допустила один промах. Третье место заняла Анна Никулина. Виктория Сливко расположилась на 4-й строчке.

Позже в понедельник, 27 декабря, состоится мужская спринтерская гонка.