Гараничев из-за болезни не сможет выступить в заключительной гонке на «Ижевской винтовке»
11:13
Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что российский биатлонист Евгений Гараничев снялся с заключительной гонки на «Ижевской винтовке» из-за болезни.
«Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Гараничев почувствовал дискомфорт в горле, но в воскресенье решил стартовать, — приводит слова Кугаевского ТАСС. — Ночью у Евгения случился отек. Утром вызвали врача, так как в сборной его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего».
26 декабря 33-летний Гараничев занял четвертое место в спринте. 25 декабря он стал восьмым в индивидуальной гонке.
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