Гараничев из-за болезни не сможет выступить в заключительной гонке на «Ижевской винтовке»

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что российский биатлонист Евгений Гараничев снялся с заключительной гонки на «Ижевской винтовке» из-за болезни.

«Еще после первой гонки, которая проходила при очень низких температурах, Гараничев почувствовал дискомфорт в горле, но в воскресенье решил стартовать, — приводит слова Кугаевского ТАСС. — Ночью у Евгения случился отек. Утром вызвали врача, так как в сборной его нет, он поставил диагноз «ларингит». Придется отказаться от участия в гонке, здоровье дороже всего».

26 декабря 33-летний Гараничев занял четвертое место в спринте. 25 декабря он стал восьмым в индивидуальной гонке.