Тренер Сливко: «Сколько ещё ей надо выиграть, чтобы попасть в сборную?»

Леонид Гурьев, личный тренер российской биатлонистки Виктории Сливко, которая выиграла шесть из девяти гонок на старте Кубка России, прокомментировал результаты спортсменки на «Ижевской винтовке».

«Сколько еще ей надо выиграть, чтобы попасть в сборную? Она и завтра выиграть может, — отметил Гурьев в интервью Metaratings.ru. - Почему в мужской команде Максима Цветкова своевременно подтянули в Обертиллиах, а у женщин ротацию не проводили? Критерии отбора это позволяют. Теперь Вика едёт на Кубок IBU, а что нужно для попадания на Кубок мира, я не знаю. Буду настраивать её побеждать до конца года и на Олимпиаде тоже (смеется).

Конечно, обидно, что Сливко не взяли в декабре. Она готовилась в команде, добросовестно выполняла все нагрузки, не нарушала режим и показала нормальные результаты на отборе, но тренерским решением взяли тех, кто ниже её. Но может быть, ей пошла на пользу такая встряска. Хорошо, что не сломалась, не расклеилась и в Ижевске показывает бойцовский характер, второй день подряд вырывая победу на последнем круге. При этом обыграла спортсменок из первой и второй сборной, которые приехали в Ижевск, спустившись с высоты, а она на равнине сидела".

Сливко выиграла оба старта на турнире «Ижевская винтовка». 25 декабря она победила в индивидуальной гонке, а на следующий день стала лучшей в спринте.