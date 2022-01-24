Алимбекова — о серебре в масс-старте: «Слишком хорошо, чтобы заканчивалось»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост Instagram после выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Масс-старт под первым номером. Слишком хорошо, чтобы заканчивалось», — написала Алимбекова.

На пост спортсменки отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он написал: «Вы молодец, болели за вас всей семьей».

Алимбекова заняла второе место в гонке. Первой стала итальянка Доротея Вирер, Шевалье-Буше финишировала третьей.