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Сегодня, 08:34

Алимбекова — о серебре в масс-старте: «Слишком хорошо, чтобы заканчивалось»

Анна Горшкова
Корреспондент

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост Instagram после выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Масс-старт под первым номером. Слишком хорошо, чтобы заканчивалось», — написала Алимбекова.

Публикация от Dinara Alimbekova (@dinara_alimbekova18)

На пост спортсменки отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он написал: «Вы молодец, болели за вас всей семьей».

Алимбекова заняла второе место в гонке. Первой стала итальянка Доротея Вирер, Шевалье-Буше финишировала третьей.

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