Лариса Куклина: «Если бы у меня было больше стартов, ситуация со скоростью была бы лучше»

Россиянка Лариса Куклина, которая стала 14-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира, рассказала о своем выступлении.

— Отбежав чемпионат Европы, мы сразу в ночь выехали в Поклюку, и было тяжело, — рассказала Куклина. — Я пропустила контрольные старты, и первые гонки не бежала. Сидеть и ждать — это было самое утомительное. Но я была рада любому старту, потому что в этом сезоне у меня их не так много. Мне тяжело без стартов, если бы их у меня было больше, ситуация со скоростью была бы лучше. Я прошла всю гонку одним темпом, но лидеры на последнем круге, видимо, добавили. Такая вот у меня специфика, я набираю форму от старта к старту. Тренеры, в принципе, об этом знают, но... Благодарна им за доверие, что бежала индивидуалку. Я здесь, на чемпионате мира, я стартовала, и это перекрывает все негативные моменты.

Лучший результат среди россиянок в индивидуальной гонке показала Светлана Миронова, занявшая пятое место.

(Наталья Марьянчик)