Гараничев, Халили и Серохвостов выступят на чемпионате Европы по биатлону

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав мужской национальной команды на чемпионат Европы.

В него вошли Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов и Карим Халили.

Старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров ранее сообщил, что Серохвостов пропустит индивидуальную гонку, которая откроет мужскую часть программы турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.