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Гараничев, Халили и Серохвостов выступят на чемпионате Европы по биатлону

13:04
Евгений Гараничев. Фото AFP
Евгений Гараничев. Фото AFP
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Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав мужской национальной команды на чемпионат Европы.

В него вошли Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов и Карим Халили.

Старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров ранее сообщил, что Серохвостов пропустит индивидуальную гонку, которая откроет мужскую часть программы турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-trener-rabotaet-do-dekabrya-a-zatem-vremya-sportsmenov-i-servisa/

Чемпионат Европы по биатлону

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