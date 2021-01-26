Гараничев, Халили и Серохвостов выступят на чемпионате Европы по биатлону
13:04
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав мужской национальной команды на чемпионат Европы.
В него вошли Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов и Карим Халили.
Старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров ранее сообщил, что Серохвостов пропустит индивидуальную гонку, которая откроет мужскую часть программы турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 января в польском городке Душники-Здруй.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-trener-rabotaet-do-dekabrya-a-zatem-vremya-sportsmenov-i-servisa/
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