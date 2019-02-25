Сергей Базаревич: "На чемпионат мира в Китай возьмем лучших"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что определится с составом на чемпионат мира-2019 позже. Россияне в воскресенье обыграли Финляндию (91:76) и отобрались на турнир в Китай.

- Кто-то уже говорил о том, что, например, испанцы отобрались на Кубок мира одним составом, а в Китае никто из этой команды может не сыграть, - приводит пресс-служба РФБ слова Базаревича. - Не знаю - посмотрим, кто будет здоров. Полгода назад в сентябре у нас вообще не было четвертых "номеров", кроме Семена Антонова - остальные были травмированы: и Воронцевич, и Зубков…

Наверное, это не очень справедливо, что отбираются одни, а играют другие. Но любой тренер и любая организация хотят удачно выступить в Китае, поэтому будем брать лучших. Будем внимательно следить за всеми. Потому что всех задействованных в квалификации - а это 20 с лишним человек - я их даже всех не смогу вызвать на сбор. Многим будет обидно, но такова жизнь. Мне бы хотелось попытаться дать шанс всем. Первый раз говорю о том, что настолько благодарен собственным игрокам. И это первое, что я им сказал. Еще и Боломбой есть, который приехал и уехал.