Сборная США не рассчитывает на Кармело Энтони

Сборная США не планирует вызывать экс-форварда "Хьюстона" Кармело Энтони, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. 35-летний американец, который в прошлом сезоне стал свободным агентом, является одним из самых успешных игроков в истории национальной команды.

Напомним, ранее несколько звезд отказались от выступлений за сборную США на чемпионате мира-2019. США в групповом турнире сыграют с Чехией (1 сентября), Турцией (3 сентября) и Японией (5 сентября).

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