Сборная России разгромно проиграла Аргентине в товарищеском матче

Мужская сборная России в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом мира-2019 проиграла Аргентине (64:85). Встреча проходила в Китае.

Баскетбол

Международный товарищеский матч

Россия — Аргентина — 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26)

Ранее стало известно, что Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Джоэл Боломбой, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов не полетели с национальной командой на Кубок мира.

Сборная России готовится к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

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