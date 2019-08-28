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Россия победила Испанию в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2019

16:24
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Сборная России победила Испанию в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 74:55 в пользу команды Сергея Базаревича.

Самим результативным в составе сборной России стал защитник Виталий Фридзон, который отметился 14 очков. Форвард Андрей Зубков набрал 11 очков и сделал 8 подборов.

Баскетбол

Международный товарищеский матч

Испания — Россия — 55:74 (21:21, 6:11 13:27, 15:15)

Сборная России завершает подготовку к чемпионату мира. Турнир пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Национальная команда сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Кореей.

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