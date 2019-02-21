ЦСКА отпустит всех игроков на матч России с Финляндией

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что клуб отпустит всех игроков на отборочный матч ЧМ-2019 Россия - Финляндия. Игра состоится 24 февраля в Перми.

- Ухов, Боломбой, Курбанов и Антонов присоединятся к сборной России, которой предстоит сыграть ключевой матч в квалификации, - приводит ТАСС слова Ватутина. - Завтра утром они отправятся в расположение национальной команды.

Другой армеец Андрей Воронцевич уже находится в расположении сборной. Сбоной России для попадания в финальную часть необходимо обыграть финнов или проиграть не крупнее, чем "-2".