Генеральный менеджер "Локомотива" Алексей Саврасенко в интервью "Известиям" отметил, что сборная России​ может побороться за медали на чемпионате мира. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

– Дмитрий Кулагин способен стать основным разыгрывающим сборной?

– Безусловно. Дима – универсал, способный закрыть сразу три позиции. К тому же в этом сезоне у него было много матчей за клуб, где он действовал именно на позиции первого номера. Также разыгрывающего может сыграть и Алексей Швед. Думаю, они будут постоянно меняться друг с другом.

– Как оцениваете шансы нашей команды достойно выступить на чемпионате мира?

– У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберется вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали.

– Первая серьезная проверка будет в матче с Аргентиной?

– Важно начать турнир с победы над Нигерией. Это придаст уверенности. Что касается аргентинцев, то они всегда были опасны. Уверен, что ситуация не изменилась.