«Зенит» ушел на карантин

Основная команда «Зенита» отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса среди баскетболистов и тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Очередное тестирование выявило положительные результаты еще у 2 игроков и 3 тренеров основы. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно.

В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс «Зенита» был приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба, отмечается в сообщении.

Таким образом, в основной команде положительные результаты на наличие Covid-19 — у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Скорее всего, матч 3-го тура Евролиги между «Зенитом» и «Басконией», который должен состоятся 13 октября, будет перенесен.