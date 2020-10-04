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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

У трех игроков «Химок» были выявлены условно-положительные результаты теста на коронавирус

12:54
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У трех игроков БК «Химки» по итогам этапного тестирования основной команды к игре против БК «Калев» в Единой Лиге ВТБ, проведенного третьего октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) — у Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора.

У Джордана Мики клинических симптомов заболевания нет, а Евгений Воронов и Янис Тимма имеют жалобы на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2020/october/4559/

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