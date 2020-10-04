У трех игроков «Химок» были выявлены условно-положительные результаты теста на коронавирус

У трех игроков БК «Химки» по итогам этапного тестирования основной команды к игре против БК «Калев» в Единой Лиге ВТБ, проведенного третьего октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) — у Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора.

У Джордана Мики клинических симптомов заболевания нет, а Евгений Воронов и Янис Тимма имеют жалобы на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей.