Сегодня, 17:00

Свинин рассказал, что доволен стартом сезона для «БЕТСИТИ Пармы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард «БЕТСИТИ Пармы» и сборной России Лев Свинин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от первых матчей регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

— Поздравляю с победой над «Автодором» (15 ноября) и отличной статистикой дальних попаданий (4/6). Много работал над этим элементом летом?

— Большое спасибо за поздравления. Да, в матче с саратовцами действительно получилось хорошо попадать. Но надо сказать, что летом у меня вообще не было возможности поработать над дальним броском. Я сломал правую, свою сильную, руку и провел все лето в гипсе. Пришлось компенсировать это упорной работой над левой рукой.

— «БЕТСИТИ Парма» идет в топ-6. Доволен стартом сезона?

— У нас получился достаточно хороший старт, но я уверен, что мы можем играть лучше и будем делать всё для этого. Правда, два первых матча мы проиграли, могли выигрывать у «Нижнего». Но, слава богу, дальше поймали свой баскетбол: начали лучше двигать мяч в нападении, действовать самоотверженно в защите. И все пошло как надо — с победы над ЦСКА. У нас очень дружная команда, причем не только на площадке, но и вне ее. Все очень близко общаются, и эта связь видна в игре — ребята не жадничают, доверяют друг другу.

— По сравнению с прошлым сезоном твое игровое время увеличилось вдвое. Как думаешь, в чем ты прибавил?

— Считаю, что в первую очередь это произошло из-за роста уверенности в себе. Я стал увереннее чувствовать себя на паркете. Плюс каждый молодой игрок завоевывает свои минуты через защиту — я стал самоотверженнее и жестче. Думаю, Евгений Юрьевич [Пашутин] это заметил и поверил в меня.

«БЕТСИТИ Парма» занимает пятое место с результатом 6 побед — 5 поражений.

Лев Свинин.«Играть на международной арене — это всегда круто». Интервью баскетболиста Льва Свинина
Кирилл Елатонцев пропустит два ближайших матча «Локомотива-Кубань»

Свинин назвал самого опасного игрока в составе ЦСКА

