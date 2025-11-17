Кирилл Елатонцев пропустит два ближайших матча «Локомотива-Кубань»

Как сообщает «СЭ» источник из «Локомотива-Кубань», в связи с осложнениями после перенесенной инфекции Кирилл Елатонцев пропустит два ближайших матча своей команды.

Он не сыграет против «Уралмаша» в Екатеринбурге (18 ноября) и в гостях против «Самары» (22 ноября). Ориентировочно после 25 ноября Кирилл сможет приступить к полноценным тренировкам.

Краснодарский клуб в сезоне-2025/26 одержал восемь побед и потерпел три поражения в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и занимает третье место в таблице.

В сезоне-2024/25 Елатонцев в среднем набирал 7,2 очка и делал 4,6 подбора в 52 матчах чемпионата.