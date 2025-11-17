Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:15

Свинин назвал самого опасного игрока в составе ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард «БЕТСИТИ Пармы» Лев Свинин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках Winline Basket Cup.

— 18 ноября вы вновь сыграете с ЦСКА. За счет чего удалось обыграть армейцев в Перми в прошлом месяце?

— Победа удалась нам во многом благодаря нашим болельщикам — они с первых же секунд погнали нас вперед. Мы поняли, что надо играть от сердца, жестко, кость в кость. Уверен, что победили мы в первую очередь за счет защиты и благодаря поддержке наших фанатов. Как раз в том матче с ЦСКА я, думаю, и доказал, что могу играть в обороне на высоком уровне.

— Способны повторить этот результат в Москве?

— Конечно. Мы способны обыграть любую команду в лиге. Но все зависит только от нас самих: как мы начнем игру, как будем ее вести, как сыграем в защите.

— Кто самый опасный игрок в составе ЦСКА?

— ЦСКА — очень сильная команда, где каждый игрок способен принести результат. Но если выделять, то, конечно, назову Мело Тримбла. Индивидуально очень сильный игрок. И еще хочу выделить моего хорошего друга Самсона Руженцева. Он стал получать хорошие минуты и доказывать свою состоятельность на площадке.

Матч ЦСКА — «БЕТСИТИ Парма» состоится 18 ноября.

Лев Свинин.«Играть на международной арене — это всегда круто». Интервью баскетболиста Льва Свинина
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
Читайте также
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Никому не нужный некий якобы международный кубок.

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Форвард «БЕТСИТИ Пармы» Лев Свинин ------------- Эх, Спартака в лиге ВТБ нет жаль...

    17.11.2025

    • Свинин рассказал, что доволен стартом сезона для «БЕТСИТИ Пармы»

    Свинин — о поездках в Сербию: «Надеюсь, в третий раз все пройдет без казусов»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости