Свинин назвал самого опасного игрока в составе ЦСКА

Форвард «БЕТСИТИ Пармы» Лев Свинин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках Winline Basket Cup.

— 18 ноября вы вновь сыграете с ЦСКА. За счет чего удалось обыграть армейцев в Перми в прошлом месяце?

— Победа удалась нам во многом благодаря нашим болельщикам — они с первых же секунд погнали нас вперед. Мы поняли, что надо играть от сердца, жестко, кость в кость. Уверен, что победили мы в первую очередь за счет защиты и благодаря поддержке наших фанатов. Как раз в том матче с ЦСКА я, думаю, и доказал, что могу играть в обороне на высоком уровне.

— Способны повторить этот результат в Москве?

— Конечно. Мы способны обыграть любую команду в лиге. Но все зависит только от нас самих: как мы начнем игру, как будем ее вести, как сыграем в защите.

— Кто самый опасный игрок в составе ЦСКА?

— ЦСКА — очень сильная команда, где каждый игрок способен принести результат. Но если выделять, то, конечно, назову Мело Тримбла. Индивидуально очень сильный игрок. И еще хочу выделить моего хорошего друга Самсона Руженцева. Он стал получать хорошие минуты и доказывать свою состоятельность на площадке.

Матч ЦСКА — «БЕТСИТИ Парма» состоится 18 ноября.