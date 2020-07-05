СМИ: ЦСКА намерен подписать MVP финала чемпионата Испании

Защитник «Басконии» Лука Вильдоса может продолжить карьеру в России. На 24-летнего игрока претендует ЦСКА, сообщает Piratas Del Basket.

Вильдоса выступает за «Басконию» с лета 2017 года. В среднем он набирает 7,1 очка за игру и делает 3,2 ассиста во внутреннем первенстве. В Евролиге данный показатель равняется 7,4 балла и 2,9 результативных передачи.

Вильдоса был признан MVP финального матча чемпионата Испании ACB.