«Руна» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
«Минск» дома проиграл «Руну» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:86.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Илья Попов — 25 очков.
«Минск» в 34 матчах этого сезона не одержал ни одной победы и занимает восьмое место в группе Б. «Руна» находится на пятой строчке.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
МИНСК (Минск) — «Руна» (Москва) — 79:86 (16:19, 26:16, 14:25, 23:26)
24 марта. Минск. «Минск-арена».
Источник: Таблица Лиги ВТБ
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