«Руна» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Минск» дома проиграл «Руну» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:86.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Илья Попов — 25 очков.

«Минск» в 34 матчах этого сезона не одержал ни одной победы и занимает восьмое место в группе Б. «Руна» находится на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МИНСК (Минск) — «Руна» (Москва) — 79:86 (16:19, 26:16, 14:25, 23:26)

24 марта. Минск. «Минск-арена».