«Локомотив-Кубань» переиграл «Зенит». Команда сделала рывок 15:0 в третьей четверти

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» со счетом 78:70. Команда из Санкт-Петербурга вела в счете в после первой половины, но в третьей четверти команда из Краснодара сделала рывок со счетом 15:0, что стало ключевым моментом встречи.

Баскетбол

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«Локомотив» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 78:70 (18:24, 18:19, 21:8, 21:19)

10 февраля. Краснодар. «Баскет-холл».