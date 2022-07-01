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Сегодня, 16:20

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с разыгрывающим Щербеневым

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с разыгрывающим Александром Щербеневым. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

21-летний баскетболист начал выступать за «Локо» с сезона-2017/18. Два года провел в аренде в «Спартаке-Приморье» и «Уралмаше» и перед началом сезона-2021/22 вернулся в Краснодар.

В минувшем сезоне Щербенев в Единой лиге ВТБ сыграл 26 матчей, в которых набирал 6,8 очка, делал 2,8 передачи и 1,2 подбора за 17,3 минуты в среднем за игру.

В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 2,8 очка, 2,5 передачи и 1 подбор в среднем за игру.

Источник: https://lokobasket.com/news/192537/
БК Локомотив-Кубань
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