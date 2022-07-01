«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с разыгрывающим Щербеневым

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с разыгрывающим Александром Щербеневым. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

21-летний баскетболист начал выступать за «Локо» с сезона-2017/18. Два года провел в аренде в «Спартаке-Приморье» и «Уралмаше» и перед началом сезона-2021/22 вернулся в Краснодар.

В минувшем сезоне Щербенев в Единой лиге ВТБ сыграл 26 матчей, в которых набирал 6,8 очка, делал 2,8 передачи и 1,2 подбора за 17,3 минуты в среднем за игру.

В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 2,8 очка, 2,5 передачи и 1 подбор в среднем за игру.