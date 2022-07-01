Бывший разыгрывающий «Реала» Эртель подпишет контракт с «Зенитом»

Бывший разыгрывающий «Реала» Томас Эртель подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщает журналист французского издания BeBasket Габриэль Пантель-Жув, соглашение будет рассчитано на два года.

30 июня «Реал» объявил об уходе Эртеля. Он провел в команде один сезон.

В апреле Эртеля и Трея Томпкинса выгнали из «Реала» из-за вечеринки в Афинах, позже они вернулись в состав.

В 26 матчах АСВ 33-летний француз набирал 8,3 очка, 2,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.