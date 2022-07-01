Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:18

Бывший разыгрывающий «Реала» Эртель подпишет контракт с «Зенитом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший разыгрывающий «Реала» Томас Эртель подпишет контракт с «Зенитом».

Как сообщает журналист французского издания BeBasket Габриэль Пантель-Жув, соглашение будет рассчитано на два года.

30 июня «Реал» объявил об уходе Эртеля. Он провел в команде один сезон.

В апреле Эртеля и Трея Томпкинса выгнали из «Реала» из-за вечеринки в Афинах, позже они вернулись в состав.

В 26 матчах АСВ 33-летний француз набирал 8,3 очка, 2,4 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

Источник: https://twitter.com/GabrielPJ_/status/1542922889946664960?s=20&t=_ug4UuSiqWj70y7Udi7-NA
БК Зенит
БК Реал
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с разыгрывающим Щербеневым
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости