Корстин об отъезде Ермакова в NCAA: «Это будет интересный опыт для Ильи»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о переезде Ильи Ермакова в США.

Главный талант системы ЦСКА в следующем сезоне будет выступать за St. Bonaventure Bonnies в NCAA.

«Потеря ли это для Единой лиги? Это личный выбор игрока, его семьи, агенты, наверняка, тоже постарались. Это интересный опыт, Илья сможет на практике проверить другую лигу, другой стиль баскетбола. С интересом будем наблюдать за его выступлениями. Желаю ему удачи, быть ярким, проявлять себя. Чем хороша NCAA — что игру на достаточно высоком уровне можно совмещать с учебой. Для молодых спортсменов там созданы все условия», — рассказала «СЭ» Илона Корстин.

Ермаков был выбран в символическую пятерку «Финала четырех» молодежной Единой лиги-2024/25. В решающем матче разыгрывающий набрал 15 очков, 8 подборов, 1 передачу и 2 перехвата, но это не спасло его команду от поражения от «МБА-МАИ-Юниор».