Корстин о составе на следующий сезон: «Новых команд в Единой лиге ВТБ не будет»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию о составе участников турнира на сезон-2025/26.

Дедлайн заявок закончился 30 апреля.

«Сейчас разбираемся с составом на следующий сезон. Не буду раскрывать все детали, следите за официальными новостями. Будут ли новые команды? Нет, новых заявок не поступало. Руководитель «Динамо» Владивосток дал интервью и честно сказал, что они не готовы. Это правильное решение. Зачем форсировать события, если есть проблемы», — сказала Корстин.

В текущем сезоне в Лиге ВТБ участвовало 12 команд. Они сыграли регулярный чемпионат в четыре круга.