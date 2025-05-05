Баскетбол
5 мая, 08:00

Корстин о составе на следующий сезон: «Новых команд в Единой лиге ВТБ не будет»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию о составе участников турнира на сезон-2025/26.

Дедлайн заявок закончился 30 апреля.

«Сейчас разбираемся с составом на следующий сезон. Не буду раскрывать все детали, следите за официальными новостями. Будут ли новые команды? Нет, новых заявок не поступало. Руководитель «Динамо» Владивосток дал интервью и честно сказал, что они не готовы. Это правильное решение. Зачем форсировать события, если есть проблемы», — сказала Корстин.

В текущем сезоне в Лиге ВТБ участвовало 12 команд. Они сыграли регулярный чемпионат в четыре круга.

Илона Корстин
  • o.s.v.

    скоро в лиге останеться пять команд.итак уже не интересный чемпионатА с каждым годом будет все слабее и слабее

    06.05.2025

  • Спринт

    Баскет-дама сказала .. новых команд не будет. Новой "Самары" то-же не будет" и будет такая ненужная "старая" Астана?

    05.05.2025

    Takayama

