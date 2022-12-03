Колесников — об игре с МБА: «Мы должны продемонстрировать характер и показать фирменный саратовский баскетбол»

Капитан «Автодора» Евгений Колесников рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с МБА.

«Впереди очень сложный и важный матч. Понимаем большую ответственность, ведь МБА — наш прямой конкурент. Мы должны продемонстрировать характер и показать фирменный саратовский баскетбол. Москвичи делают ставку на командную игру, а их активная оборона с прессингом по всей площадке создает соперникам много проблем. Нам важно быть единым целым, работать в защите, убегать в быстрые отрывы и забивать свободные броски.

Знаем, что наш болельщик привык к красивому и яркому баскетболу, который мы и называем «автодоровским» стилем. Постараемся оправдать ожидания и приложим все усилия, чтобы вернуть победные эмоции", — приводит пресс-служба официального сайта «Автодора» слова Колесникова.

«Автодор» встретится с МБА сегодня, 3 декабря. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.