Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове

Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове, сообщает пресс-служба турнира. Игры пройдут 3 и 4 декабря.

Экс-баскетболист скончался сегодня 3 декабря на 79-м году жизни.

Жармухамедов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в 1972-м, также в его активе бронза Олимпиады-1976, три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.