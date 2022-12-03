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Сегодня, 12:43

Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове

Руслан Минаев
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Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове, сообщает пресс-служба турнира. Игры пройдут 3 и 4 декабря.

Экс-баскетболист скончался сегодня 3 декабря на 79-м году жизни.

Жармухамедов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в 1972-м, также в его активе бронза Олимпиады-1976, три титула чемпиона Европы (1967, 1971, 1979), серебро (1978) и бронза (1970) чемпионатов мира.

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