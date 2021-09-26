Димитрис Итудис: «Меня не устраивают наши потери»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» (105:71).
«Браво и поздравления команде. Мы провели еще одну серьезную игру. С самого начала было очевидно, что «Зелена-Гура» находится в режиме официальных матчей, так как они уже сыграли 6 официальных игр в Польской лиге. Нам не хватало легких мячей, и во втором тайме нам удалось это исправить, мы нашли способы защищаться. В последней четверти мы вынудили соперников совершить 8 потерь и несколько тяжелых бросков.
Что мне действительно нравится, так это то, что, когда мы меняем состав, мы не теряем ритма и энтузиазма в обороне. Мы стремимся создавать потери соперников, мы команда, которая настроена на это. Такой образ мыслей должен сохраняться на протяжении всего сезона. Меня не устраивают наши потери, у нас их было 9 в первой половине, это слишком много, это то, над чем мы должны работать», — цитирует тренера сайт красно-синих.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-09-26-cska-zielona-gora-report/
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