Димитрис Итудис: «Меня не устраивают наши потери»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» (105:71).

«Браво и поздравления команде. Мы провели еще одну серьезную игру. С самого начала было очевидно, что «Зелена-Гура» находится в режиме официальных матчей, так как они уже сыграли 6 официальных игр в Польской лиге. Нам не хватало легких мячей, и во втором тайме нам удалось это исправить, мы нашли способы защищаться. В последней четверти мы вынудили соперников совершить 8 потерь и несколько тяжелых бросков.

Что мне действительно нравится, так это то, что, когда мы меняем состав, мы не теряем ритма и энтузиазма в обороне. Мы стремимся создавать потери соперников, мы команда, которая настроена на это. Такой образ мыслей должен сохраняться на протяжении всего сезона. Меня не устраивают наши потери, у нас их было 9 в первой половине, это слишком много, это то, над чем мы должны работать», — цитирует тренера сайт красно-синих.