Илона Корстин: «Исполком единогласно принял решение не утверждать чемпиона по итогам сезона»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин, входящая в состав Исполкома РФБ, прокомментировала итоги заседания, на котором было принято решение не утверждать чемпиона по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.

— Исполком РФБ утвердил текущую классификацию российских команд в Единой Лиге ВТБ на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания «чемпион» и без определения призеров, — приводит пресс-служба Единой Лиги ВТБ слова Корстин. — Решение было принято единогласно. Мы ориентировались на рекомендации Министерства спорта РФ, и текущая классификация без определения чемпиона была утверждена не только в чемпионате России, но и в других профессиональных мужских Лигах, в том числе и в молодежной Лиге ВТБ.

Регламент не предусматривал подобной неординарной ситуации и всех вариантов развития событий, из-за этого возникли разногласия. Теперь, благодаря правкам, четко сказано, что Единая Лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России, а также подводит его итоги. В дальнейшем Исполком РФБ утверждает предоставленные данные.